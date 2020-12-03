Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение ЦСКА от «Вольфсбергера» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы (0:1).

— Что творится с нашим футболом? Это какая-то катастрофа. Мы уже проигрываем у себя дома австрийским командам, которые у себя дома занимают 8-9 место. Ужас, это беда. Что происходит — это вопрос, прежде всего, к руководству, к тренерскому штабу и тренеру. Они пускай разбираются. Это печально, что такое происходит из года в год, а в этом году вообще. Если б вчера еще и «Краснодар» не выиграл, то мы вообще все рекорды бы установили, — сказал Мостовой «СЭ». — Я даже не могу найти слов после такой игры.

По словам экс-футболиста «Спартака», надо понимать, что уровень нашего футбола, чемпионата и команд — это как раз уровень Австрии, Румынии, Бельгии. Мостовой также отметил, что сейчас надо честно говорить об этом и не кричать, что мы в порядке.

— Честно сказать, я не ожидал, что ЦСКА проиграет. Думал перед матчем, что, по крайней мере, 1:0 они выиграют. По погоде, по всему, Влашич — все беда. Что ж пошло не так? Конечно, хуже, чем у «Зенита», быть не может. Они проигрывают команде «Брюгге» 3:0. Устаю отвечать на одни и те же вопросы, потому что ничего не понимаю уже. Понятно, что сейчас отговорки снова будут: не восстановились, устали, не подготовились, еще что-нибудь такое. Как будто другие команды не играют в таком же ритме. Все в таких же условиях. Еще и не забывайте, что играет ЦСКА: было тысяч 7-8 болельщиков, плюс, наша погода.

(Екатерина Звенигородская)