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Мостовой назвал безобразным судейство в матче «Спартака» с «Легией»

00:36
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о пенальти в ворота московской команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«Судейство в конце было просто безобразное. Это просто бред, ничего не было! За то, что судья поставил такой пенальти, его надо дисквалифицировать. Зачем он вообще пошел смотреть ВАР? Этот эпизод говорит о том, что это просто люди, которые не играли в футбол — они не видят и не понимают момент, а отталкиваются от того, что написано в книжках и правилах. Тем более там уже и время закончилось, причем дополнительное», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

На последней добавленной минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти, назначенный судьей после задействования системы видеопомощи арбитрам.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4539869-eto-prosto-bred-nichego-ne-bylo-mostovoj-o-penalti-naznachennom-v-vorota-spartaka.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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