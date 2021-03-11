Морено рассказал о планах «Вильярреала» повторить успех в Лиге Европы

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

«Динамо» — сильная команда, которая попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Они идут на первом месте в чемпионате Украины, имеют надежную защиту и хорошо проводят атаки. Матч будет сложным. Команда, которая опережает «Шахтер», вызывает уважение.

Мы хотим повторить успех в Лиге Европы и показать качественный футбол с хорошим результатом. Нам будет тяжело, ведь играем на выезде со сложным соперником. Но мы выйдем на матч с «Динамо» с вдохновением и задачей показать достойный футбол и выиграть», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал» состоится в Киеве 11 марта. Начало в 20.55 по московскому времени.