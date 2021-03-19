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Морено назвал заслуженной победу «Вильярреала» над киевским «Динамо»

10:58
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Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

«Я очень рад за команду. Ребята отлично постарались. Мы любим участвовать в больших матчах. Сегодня был очень ответственный матч — мы доказали, что заслуживаем быть в четвертьфинале», — приводит официальный сайт УЕФА слова Морено.

«Вильярреал» обыграл киевское «Динамо» со счетом 4:0 по итогам двух встреч. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 15.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029890--villarreal-vs-dynamo-kyiv/

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