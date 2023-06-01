Монтиэль забил решающие удары в серии пенальти в финалах ЧМ-2022 и Лиги Европы

Защитник «Севильи» Гонсало Монтиэль стал автором решающего удара в серии пенальти в финале Лиги Европы против «Ромы». Испанская команда выиграла — 4:1. В основное время была ничья (1:1).

Полгода назад Монтиэль также стал автором решающего удара в серии пенальти в финале чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины переиграла Францию.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.