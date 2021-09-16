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«Монако» — «Штурм»: Головин остался в запасе

21:08
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы «Монако» — «Штурм». Российский полузащитник хозяев Александр Головин остался в запасе.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Павлович, Марипан, Якосбс, Желсон Мартинш, Тшуамени, Матазо, Диатта, Изидор, Фолланд.

«Штурм»: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Хирлендер, Станкович, Китеишвили, Любич, Йебоа, Янчер.

Матч «Монако» — «Штурм» начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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