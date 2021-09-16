Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Штурм»

«Монако» победил «Штурм» (1:0) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

Единственный мяч на 66-й минуте забил Крепин Диатта. Результативный пас ему отдал российский полузащитник Александр Головин, который вышел на замену в начале второго тайма.

В другом матче группы В ПСВ и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).

Лига Европы

Группа В

1-й тур

«Монако» (Франция) — «Штурм» (Австрия) — 1:0 (0:0)

Гол: Диатта, 66.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Павлович, Тшуамени, Матазо (Фофана, 72), Фолланд (Бен-Йеддер, 62), Мартинш (Кайю Энрике, 46), Якобс (Фабрегас, 46), Диатта, Исидор (Головин, 46).

«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих (Гейрхофер, 78), Горенц-Станкович, Газибегович (Ягер, 71), Янтшер (Саркария, 61), Хирлендер, Китейшвили (Прасс, 72), Любич, Аффенгрюбер, Данте, Йебоа (Ньянгбо, 71).

Предупреждения: Якобс, 32. Вютрих, 64. Прасс, 90.

Судья: Румшас (Литва).

16 сентября. Монако. Стадион «Луи II».

ПСВ (Нидерланды) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 2:2 (1:2)

Голы: Гетце, 32 (1:0). Янузай, 34 (1:1). Исак, 39 (1:2). Гакпо, 54 (2:2).

ПСВ: Дроммел, Рамальо, Макс, Боскальи, Мвене (Тезе, 68), Обиспо, Гетце, ван Гинкел (Томас, 64), Захави (Винисиус, 63), Гакпо (Брума, 89), Мадуэке (Вертессен, 64).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 79), Элустондо, Ле Норман (Субельдия, 61), Айен Муньос (Пачеко, 62), Мерино, Гевара, Субименди, Янузай, Ойярсабаль, Исак (Серлот, 83).

Предупреждения: Айен Муньос, 42. ван Гинкел, 59. Гевара, 70. Ойярсабаль, 77. Винисиус, 79. Элустондо, 84. Субельдия, 90.

Судья: Коллам.

16 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс»