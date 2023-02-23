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23 февраля, 23:29

«Монако» уступил «Байеру» и не смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы

Сергей Разин
корреспондент
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23 февраля. «Монако» — «Байер» (2:4, 3:5 пен.).
Фото AFP

«Монако» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы уступил в серии пенальти «Байеру» со счетом 2:4.

В основное время на голы Виссама Бен Йеддера и Бриля Эмболо гости ответили точными ударами Флориана Вирца, Эсекиэля Паласиоса и Амина Адли. В серии пенальти леверкузенцы победили со счетом 5:3, один из 11-метровых ударов реализовал Сердар Азмун.

Полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте и был заменен на 78-й минуте.

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Монако». Таким образом, «Байер» по сумме двух игр (6:5) вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:3
Байер

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Монако
15
13
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