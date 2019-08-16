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«Мольде» выбил «Арис» из Лиги Европы

16 августа 2019, 00:16
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«Мольде» вышел в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. В четверг норвежская команда в дополнительное время проиграла «Арису» (1:3), но благодаря голу на выезде вышла в следующую стадию.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

«Арис» (Греция) — «Мольде» (Норвегия) — 3:1 д.в. (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Матилья, 25 (1:0). Делизисис, 37 (2:0). Дигюни, 84 (3:0). Болли, 105+1 (3:1).

Судья: Харви (Ирландия).

15 августа. Салоники. Стадион «Клеантис Викелидис».

Первый матч — 0:3.

Арис — Мольде

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