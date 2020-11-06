«Многое не получилось». Кучаев — о матче с «Фейеноордом»
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о причинах поражения в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).
«Можно скидывать на функциональную подготовку, но многое не получилось, много подходов не довели до завершения, — сказал футболист в эфире «Матч ТВ». — Сыграли не лучшим образом. Было много ошибок, которые приводит к пропущенным мячам. Была совокупность ошибок».
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