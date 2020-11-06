Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о причинах поражения в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

«Можно скидывать на функциональную подготовку, но многое не получилось, много подходов не довели до завершения, — сказал футболист в эфире «Матч ТВ». — Сыграли не лучшим образом. Было много ошибок, которые приводит к пропущенным мячам. Была совокупность ошибок».