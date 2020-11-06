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«Многое не получилось». Кучаев — о матче с «Фейеноордом»

01:22
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о причинах поражения в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

«Можно скидывать на функциональную подготовку, но многое не получилось, много подходов не довели до завершения, — сказал футболист в эфире «Матч ТВ». — Сыграли не лучшим образом. Было много ошибок, которые приводит к пропущенным мячам. Была совокупность ошибок».

Фейеноорд — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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