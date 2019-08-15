«Млада Болеслав» Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы
15 августа 2019, 22:05
«Млада Болеслав» проиграла «Стяуа» (0:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Единственный гол на первой компенсированной минуте встречи забил защитник Йонуц Панцыру.
Чешский клуб по сумме двух встреч вылетел из турнира (общий счет — 1:0 в пользу «Стяуа»).
Отметим, что за «Младу» выступает российский нападающий Николай Комличенко. 24-летний форвард не принимал участие в игре из-за травмы.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Второй матч
«Млада Болеслав» (Чехия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:1 (0:0)
Гол: Панцыру, 90+1.
Предупреждение: Кржапка, 45+2.
Удаление: Кржапка (Млада-Болеслав), 75.
Судья: Лардо (Бельгия).
15 августа. Млада-Болеслав. Стадион «Адидас-Арена».
Первый матч: 0:0