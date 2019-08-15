«Млада Болеслав» Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

«Млада Болеслав» проиграла «Стяуа» (0:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Единственный гол на первой компенсированной минуте встречи забил защитник Йонуц Панцыру.

Чешский клуб по сумме двух встреч вылетел из турнира (общий счет — 1:0 в пользу «Стяуа»).

Отметим, что за «Младу» выступает российский нападающий Николай Комличенко. 24-летний форвард не принимал участие в игре из-за травмы.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Второй матч

«Млада Болеслав» (Чехия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:1 (0:0)

Гол: Панцыру, 90+1.

Предупреждение: Кржапка, 45+2.

Удаление: Кржапка (Млада-Болеслав), 75.

Судья: Лардо (Бельгия).

15 августа. Млада-Болеслав. Стадион «Адидас-Арена».

Первый матч: 0:0