Митчелл Вайзер: "Не случайно, что "Краснодар" вышел в 1/8 финала"

Защитник "Байера" Митчелл Вайзер после ничьей с "Краснодаром"​ в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что российская команда заслуженно вышла в следующую стадию. В первой встрече, прошедшей в России, была зафиксирована нулевая ничья.

- Проблема "Байера" заключалась в том, что "Байер" не был так опасен перед воротами, - цитирует пресс-служба клуба Вайзера. - У нас не было особого шанса, но мы должны найти способы выигрывать такие матчи. Не случайно, что "Краснодар" сейчас в 1/8 финала.