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Мирзов оценил шансы «Спартака» пройти «Тун»

15 августа 2019, 10:58
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Новичок «Спартака» полузащитник Резиуан Мирзов заявил, что у его команды довольно высокие шансы пройти «Тун» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

— Впереди ответная игра с «Туном». Счет 3:2 — комфортный задел, чтобы проходить дальше?

— Шансы пройти «Тун» высокие. К тому же мы играем дома. Но расслабляться нельзя. Надо настраиваться на победу, чтобы снова порадовать полные трибуны голами и красивым футболом. Только так и надо выходить на матч. Играть на удержание — неправильно.

— Перед игрой Олег Кононов сказал, что команды равны по силе. А как вы считаете?

— Согласен с тренером. «Тун» — хорошая, боевитая команда. Она старается играть в быстрый атакующий футбол. Поэтому недооценивать такого соперника опасно. Думаю, именно это и имел ввиду Кононов в первую очередь, говоря о равных командах — надо относиться к любому сопернику с уважением, иначе излишняя самоуверенность сыграет против тебя. (Вячеслав Короткин).

Полностью интервью Мирзова

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