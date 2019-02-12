Мирча Луческу: "Мне кажется, "Зенит" сильнее "Фенербахче"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу в интервью "СЭ" дал прогноз на исход первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". По его мнению, скорее всего игра завершится вничью.

– Вы сказали, что будете на вторничном матче "Зенита". Разговаривали с Семаком о "Фенербахче"?

– Я общался с другим представителем "Зенита", но не хотел бы афишировать его имя.

– Что ему сказали?

– Я не могу с вами поделиться! Замечу, что "Фенербахче" стал сильнее, если сравнивать его с "Фенербахче" образца ноября-декабря. Клуб приобрел несколько качественных футболистов, которые усилили игру команды. Она в трех последних матчах выглядит намного лучше – в двух победила, а еще в одном уступила, причем больше тайма играла в меньшинстве. Если бы "Зенит" встречался с "Фенером" в декабре, ему было бы легче. Но "Зенит" все равно остается фаворитом этого матча.

– Представители "Фенербахче" с вами советовались на тему "Зенита"?

– Нет. "Зенит" сильно поменялся с тех пор, как я оттуда ушел. Так что спрашивать меня о вашей команде не имеет смысла. Мне самому будет очень любопытно увидеть игру "Зенита" во вторник.

– Как завершится матч, на ваш взгляд?

– Мне кажется, "Зенит" сильнее "Фенербахче". В то же время "Фенеру" Лига Европы очень важна. Победа над "Зенитом" стала бы громким событием для турок. Думаю, что во вторник более вероятна ничья. (Гоша Чернов)

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