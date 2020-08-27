Минское «Динамо» под руководством Кучука вылетело из Лиги Европы

«Динамо» из Минска не смогло пробиться во второй отборочный раунд Лиги Европы. В матче 1-го раунда команда Леонида Кучука уступила «Пясту» из Польши — 0:2.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Сутьеска» (Черногория) — 1:0 (1:0)

Гол: Враньеш, 35.

«Теута» (Албания) — «Бейтар» (Израиль) — 2:0 (1:0)

Голы: Красничи, 6 (1:0). Хебай, 87 (2:0).

«Динамо» (Белоруссия) — «Пяст» (Польша) — 0:2 (0:1)

Голы: Липски, 10 (0:1). Сверчок, 56 (0:2).