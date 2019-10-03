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Министр спорта Люксембурга извинился за провокацию на матче «Дюделанж» — «Карабах»

3 октября 2019, 23:26
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Министр спорта Люксембурга Дэн Керш выступил с речью в связи с провокацией в матче 2-го тура группы A Лиги Европы между местным «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом», сообщает azerisport.com.

Сразу после второго гола «Карабаха» над полем появился дрон. К нему был прикреплен флаг Нагорного Карабаха.

Керш принес извинения за эту политическую провокацию от имени правительства Люксембурга. Он также добавил, что виновник этой провокации не является членом клуба «Дюделанж». Пока неясно, кто именно стоит за этой провокацией.

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Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20191004001742683.html

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