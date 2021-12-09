Милонов отреагировал на оскорбления со стороны фанатов «Легии» перед матчем против «Спартака»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с болельщиками польской «Легии», которые оскорбляли россиян перед матчем 6-го тура Лиги Европы против «Спартака».

«Это не болельщики, а курвы сидят на трибунах, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Мне неловко за поляков. Я не считаю, что они все такие уроды, как те, кто пробрался сегодня на стадион. Поляки должны серьезно поколотить этих идиотов, которых пустили без успокоительного. Они дискредитируют абсолютно нормальных болельщиков из Польши. На сто процентов уверен, что часть болельщиков из Польши — не клинические идиоты. Не все потеряно. Если они используют такие мелкие и мерзкие оскорбления, то никого, кроме себя, они не оскорбляют».

Депутат также поделился мнением о том, какие санкции могут ждать поляков.

«Поляки просто не понимают, что как-нибудь нарвутся на неприятности. Это им не мигрантов с баллончиками на границе с Белоруссией гонять. Тут можно от русских получить несколько синяков под глаз. Организаторы должны такие проказы снимать. Стадион должен быть оштрафован. Команда — тоже за такое оскорбительное неспортивное поведение. А на стадион вообще должен быть наложен запрет на проведение матчей, потому что организаторы ничего не могут сделать с такими болельщиками. Каких-то гопников к себе пускают», — добавил Милонов.