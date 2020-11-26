«Милан» сыграл вничью с «Лиллем», «Спарта» обыграла «Селтик»

«Милан» в матче 4-го тура Лиги Европы сыграл вничью с «Лиллем» со счетом 1:1.

На гол Самуэля Кастильехо французская команда ответила точным ударом Жонатана Бамбы.

В другом матче группы H «Спарта» обыграла «Селтик» со счетом 4:1.

«Лилль» после этой встречи с 8 очками занимает первое место в группе H, «Милан» с 7 очками — на второй строчке, на третьем месте с 6 очками расположилась «Спарта», замыкает группу с одним очком «Селтик».

В группе L «Црвена Звезда» обыграла «Гент» со счетом 2:0, «Хоффенхайм» с таким же счетом одолел «Слован» Либерец. Немецкий клуб с 12 очками занимает первое место, сербы с 9 очками — на второй строчке, на третьем месте чешская команда с 3 очками, «Гент» без очков замыкает группу.

Лига Европы

Группа H

«Лилль» (Франция) — «Милан» (Италия) — 1:1 (0:0)

Голы: Самуэль Кастильехо, 46 (0:1). Бамба, 65 (1:1).

«Лилль»: Меньян, Пье (Тиагу Джало, 79), Жозе Фонти, Мандава, Ботман, Андре, Шека (Сумаре, 63), Юсуф Языджи (Иконе, 64), Давид, Бамба, Араужу (Лихаджи, 75).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Эрнандез, Далот, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Диас, 62), Беннасер, Тонали, Ребич (Коломбо, 61), Самуэль Кастильехо, Хауге (Крунич, 77).

Предупреждения: Пье, 12. Шека, 28. Беннасер, 45+1. Сумаре, 67. Диас, 90+1.

Судья: Поусон (Англия).

26 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

«Спарта П» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) — 4:1 (2:1)

Голы: Эдуар, 15 (0:1). Ганцко, 26 (1:1). Юлиш, 38 (2:1). Юлиш, 80 (3:1). Плавшич, 90+4 (4:1).

«Спарта П» (Чехия): Ницэ, Ганоусек, Виндхейм, Ганцко (Соучек, 67), Плехаты, Павелка, Дочкал, Травник (Л.Крейчи, 76), Л.Крейчи, Моберг Карлссон (Плавшич, 86), Юлиш (Минчев, 86).

«Селтик» (Шотландия): Бэйн, Жюльен, Лаксальт, Эльхамед, Айер, Браун (Рогич, 66), Макгрегор, Нтшам, Кристи, Эль-Юнусси, Эдуар (Клималя, 82).

Предупреждения: Виндхейм, 29. Л.Крейчи, 57. Соучек, 90.

Судья: Штилер (Германия).

26 ноября. Прага. Стадион «Дженерали Арена».

Группа L

«Гент» (Бельгия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:2 (0:1)

Голы: Петрович, 2 (0:1). Милунович, 58 (0:2).

«Гент»: Синан Болат, Ботака (Кастро-Монтес, 46), Мохаммади, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Ханше-Ольсон, Кумс (Ваутер, 85), Безус, Дорш, Овусу (Оджиджа-Офоэ, 58), Букари (Ньянгбо, 66).

«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Гаич, Милунович, Дегенек, Панков, Иванич, Петрович (Эракович, 72), Николич, Бен Набуан (Спиридонович, 72), Фальчинелли (Боаки, 88), Вуканович (Радулович, 88).

Предупреждение: Бен Набуан, 72.

Судья: Глова (Словакия).

26 ноября. Гент. Стадион «Геламко Арена».

«Спарта П» (Чехия) — «Селтик» (Шотландия) — 4:1 (2:1)

Голы: Эдуар, 15 (0:1). Ганцко, 26 (1:1). Юлиш, 38 (2:1). Юлиш, 80 (3:1). Плавшич, 90+4 (4:1).

«Спарта П» (Чехия): Ницэ, Ганоусек, Виндхейм, Ганцко (Соучек, 67), Плехаты, Павелка, Дочкал, Травник (Л.Крейчи, 76), Л.Крейчи, Моберг Карлссон (Плавшич, 86), Юлиш (Минчев, 86).

«Селтик» (Шотландия): Бэйн, Жюльен, Лаксальт, Эльхамед, Айер, Браун (Рогич, 66), Макгрегор, Нтшам, Кристи, Эль-Юнусси, Эдуар (Клималя, 82).

Предупреждения: Виндхейм, 29. Л.Крейчи, 57. Соучек, 90.

Судья: Штилер (Германия).

26 ноября. Прага. Стадион «Дженерали Арена».