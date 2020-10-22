«Милан» обыграл «Селтик», «Лилль» начал групповой турнир с разгрома

В матчах 1-го тура Лиги Европы в группе Н «Милан» оказался сильнее «Селтика» (3:1), а «Лилль» на выезде разгромил «Спарту» (4:1).

«Милан» продолжил победную серию в новом сезоне, отправив в сетку шотландцев три мяча. Забивали Крунич, Диас и Хауге. У «Селтика» отличился Эль-Юнусси.

«Лилль» уже в начале матча остался в большинстве после удаленияя Крейчи. В конце первого тайма открыл счет Языджи, который затем оформит хет-трик. Еще один гол в свой актив записал Иконе. Мяч престижа записал в свой актив Дочкал.

Лига Европы

Группа H

«Селтик» (Шотландия) — «Милан» (Италия) — 1:3 (0:2)

Голы: Крунич, 14 (0:1). Диас, 42 (0:2). Эль-Юнусси, 76 (1:2). Хауге, 90+2 (1:3).

«Селтик» (Шотландия): Баркас, Даффи, Лаксальт (Тэйлор, 77), Айер, Уэлш (Кристи, 46), Фримпонг, Браун (Рогич, 64), Макгрегор, Нтшам, Гриффитс (Эль-Юнусси, 46), Айети (Клималя, 77).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Эрнандез, Далот, Крунич, Кессье (Беннасер, 66), Диас (Хауге, 79), Тонали, Ибрагимович (Леан, 67), Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 79).

Предупреждения: Лаксальт, 65. Тонали, 82. Дж.Доннарумма, 83. Кристи, 86. Салемакерс, 88.

Судья: Юг (Словения).

22 октября. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

«Спарта П» (Чехия) — «Лилль» (Франция) — 1:4 (0:1)

Голы: Юсуф Языджи, 45+1 (0:1). Дочкал, 47 (1:1). Юсуф Языджи, 60 (1:2). Иконе, 66 (1:3). Юсуф Языджи, 75 (1:4).

«Спарта П» (Чехия): Геча, Ганоусек (Витик, 90+1), Виндхейм, Лишка, Павелка, Дочкал, Травник (Карабец, 78), Сачек (Минчев, 90+1), Крейчи, Моберг Карлссон (Полидар, 74), Юлиш (Гложек, 46).

«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Брадарич (Мандава, 63), Ботман (Сумаоро, 78), Иконе, Шека, Юсуф Языджи (Веа, 80), Сумаре, Давид (Бурак Йылмаз, 63), Бамба (Араужу, 78).

Предупреждения: Ботман, 31. Брадарич, 45. Ренату Санчеш, 53. Геча, 53. Сачек, 55. Дочкал, 64. Бамба, 74.

Удаление: Крейчи, 23.

Судья: Струкан (Хорватия).

22 октября. Прага. Стадион «Дженерали Арена».