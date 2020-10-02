«Милан» обыграл «Риу Аве». Команды пробили по 12 пенальти

«Риу Аве» в серии пенальти проиграл «Милан» в матче квалификации Лиги Европы. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В начале дополнительного времени португальская команда вышла вперед, но миланцам удалось отыграться на 120-й минуте: пенальти реализовал Хакан Чалханоглу.

В серии пенальти командам потребовалось по 12 ударов, чтобы определить победителя. Счет 9-8.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия) — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 8:9

Голы: Салемакерс, 51 (0:1). Жералдеш, 72 (1:1). Желсон Дала, 91 (2:1). Хакан Чалханоглу, 120+2 — с пенальти (2:2).

Удаление: Боревкович (Р), 120+1.

Судья: Хиль Мансано.

1 октября. Вила-ду-Конди. Стадион «Риу Аве».