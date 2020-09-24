«Милан» обыграл «Буде-Глимт» в Лиге Европы, Чалханоглу сделал дубль
В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Милан» победил норвежский «Буде-Глимт» (3:2).
В составе итальянского клуба дубль сделал Хакан Чалханоглу. Еще один мяч забил 18-летний форвард Лоренцо Коломбо. У гостей забивали Каспер Юнкер и Йенс Хауге.
В этой игре «Милану» не мог помочь Златан Ибрагимович. Шведский форвард ранее сдал положительный тест на коронавирус.
В четвертом раунде соперником россонери станет португальский клуб «Риу Аве».
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Милан» (Италия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 3:2 (2:1)
Голы: Юнкер, 15 (0:1). Хакан Чалханоглу, 16 (1:1). Коломбо, 32 (2:1). Хакан Чалханоглу, 50 (3:1). Хауге, 55 (3:2).
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Тонали, 80), Кессье, Самуэль Кастильехо (Крунич, 65), Салемакерс, Коломбо (Мальдини, 57).
Судья: Йович (Хорватия).
24 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».