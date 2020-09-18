«Милан» может сыграть с «Бешикташем» в плей-офф Лиги Европы и другие результаты жеребьевки

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. «Ростов», если обыграет «Маккаби» в 3-м квалификационном раунде, на выезде первого 1 октября сыграет с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония" - «Тоттенхэм» (Англия).

Остальные пары выглядят так:

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Тирана» (Албания)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Флориана» (Мальта) / «Флора» (Эстония)

«Юргорден» (Швеция) / ЧФР (Румыния) — «КуПС» (Финляндия) / «Судува» (Литва)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Целе» (Словения) — «Црвена Звезда» (Сербия)

«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Лудогорец» (Болгария)

«Сараево» (Босния и Герцоговина) / «Будучность» Подгорица (Черногория) — «Рига» (Латвия) / «Селтик» (Шотландия)

«Легия» (Польша) / «Дрита» (Kосово) — «Карабах» (Aзербайджан)

«Шериф» (Молдавия) / «Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фареры) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Мазервелл» (Шотландия) — «Виктория» Пльзень (Чехия) / «Сеннерюске» (Дания)

«Русенборг» (Норвегия) / «Аланьяспор» (Tурция) — «Мура» (Словения) / ПСВ (голландия)

«Санкт-Галлен» (Швейцария) / АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия) / «Десна» (Украина)

«Базель» (Швейцария) / «Анортосис» (Кипр) — ЦСКА София (Болгария) / «Б-36» (Фареры)

«Спортинг» (Португалия) / «Абердин» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия) / «ДАК-1904» (Словакия)

«Шарлеруа» (Бельгия) / «Партизан (Сербия) — «Аполлон» Лимасол (Кипр) / «Лех» (Польша)

«Бешикташ» (Турция) / «Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (ITA) / «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Копенгаген» (Дания) / «Пяст» (Польша) — «Риека» (Хорватия) / «Колос» (Украина)

«Мальме» (Швеция) / «Локомотива» Загреб (Хорватия) — «Гранада» (Испания) / «Локомотив» (Грузия)

ФКСБ (Румыния) / «Слован» Либерец (Чехия) — АПОЕЛ (CYP) / «Зриньски» (BIH)

«Стандард» (BEL) / «Войводина» (SRB) — «Фехервар» (HUN) / «Реймс» (FRA)

«Виллем II» (NED) / «Рейнджерс» (SCO) — «Галатасарай» (TUR) / «Хайдук» (CRO)