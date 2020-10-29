«Милан» демонстрирует результативность, какой не было уже 90 лет

«Милан» разгромил «Спарту» в матче группового турнира Лиги Европы — 3:0. Красно-черные продлили серию матчей, в которых они забивают не меньше двух голов.

Таких игр набралось уже 12 подряд, причем в 10 из них команда одержала победу, один раз сыграла вничью и один раз выиграла по пенальти.

AC Milan have scored two or more goals in 12 consecutive games for the first time since the start of the Serie A in 1929/30 ? pic.twitter.com/kbsdLc9HQr — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2020

Последний раз «Милан» забил меньше двух голов 24 июля, в матче с «Аталантой» (1:1). Последний раз столь длинная серия у красно-черных была зафиксирована в сезоне-1929/30.

Последний раз проигрывал «Милан» еще до начала пандемии коронавируса, 8 марта (1:2 с «Дженоа»), а уходил с поля без голов — 12 июня, в первой игре после возобновления сезона (0:0 в ответном полуфинале Кубка Италии против «Ювентуса»).