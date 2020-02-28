Микель Артета: «У «Арсенала» были большие планы на Лигу Европы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Олимпиакоса» в матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2) отметил, что у команды были планы на этот турнир.

— Это очень больно, — цитирует пресс-служба УЕФА Артету. — У нас было большие планы на этот турнир. Мы контролировали ситуацию в матче, но пропустили, что поставило нас в трудное положение. Атаковать против такой плотной обороны — сложная задача, но мы создали достаточно шансов, чтобы комфортно выиграть этот матч.