Микель Артета: «Если Уиллок продолжит играть, как с «Мольде», то получит свой шанс в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре полузащитника Джо Уиллока в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Мольде» (4:1). 21-летний англичанин отличился забитым мячом.

— Джо мог забивать еще больше, он отлично сыграл, — приводит Goal.com слова Артеты. — Если продолжит так же — получит свой шанс в АПЛ. Мне нравится, как молодые футболисты хотят проявить себя, они хотят делать разницу, вкладывают себя полностью.

В сезоне-2020/21 Уиллок провел 6 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. В текущем сезоне хавбек ни разу не появлялся на поле в матчах чемпионата Англии, несмотря на то, что в прошлом году провел 29 встреч в турнире.