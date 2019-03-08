Михаил Боряский: "Не вижу шансов пройти "Вильярреал"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский – о домашнем поражении питерцев от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
– Совсем нет шансов пройти дальше?
– Я их не вижу. Это исключено. "Зенит" сосредоточится на чемпионате России. Дай бог в Испании сыграть вничью и чтобы никто не получил травму. Лига Европы провалена. Все силы – на РПЛ.
– Есть претензии к Семаку?
– Скорее они могут возникнуть у руководства клуба. Пока "Зенит" находится на первом месте в чемпионате. Так что сейчас особых нареканий к тренеру нет. Но в дальнейшем могут последовать выводы.
– В каком случае?
– Если "Зенит" займет четвертое место, как это бывало в последние годы – начали за здравие, а закончили за упокой – то тогда, бесспорно, и Семака подвинут. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Михаила Боярского - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/zenit-doma-proigral-vilyarrealu-mnenie-mihaila-boyarskogo-1520706/