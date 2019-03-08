00:40 | Футбол — Лига Европы

Михаил Боряский: "Не вижу шансов пройти "Вильярреал"

3
Обсудить

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский – о домашнем поражении питерцев от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

– Совсем нет шансов пройти дальше?

– Я их не вижу. Это исключено. "Зенит" сосредоточится на чемпионате России. Дай бог в Испании сыграть вничью и чтобы никто не получил травму. Лига Европы провалена. Все силы – на РПЛ.

– Есть претензии к Семаку?

– Скорее они могут возникнуть у руководства клуба. Пока "Зенит" находится на первом месте в чемпионате. Так что сейчас особых нареканий к тренеру нет. Но в дальнейшем могут последовать выводы.

– В каком случае?

– Если "Зенит" займет четвертое место, как это бывало в последние годы – начали за здравие, а закончили за упокой – то тогда, бесспорно, и Семака подвинут. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Михаила Боярского - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/reviews/zenit-doma-proigral-vilyarrealu-mnenie-mihaila-boyarskogo-1520706/

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
Материалы других СМИ