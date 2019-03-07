09:15 | Футбол — Лига Европы

Мигел: "Валенсии" будет непросто пройти дальше. Против "Краснодара" сложно играть, особенно на его поле"

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Экс-защитник "Валенсии" Мигел перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" отметил, что у испанского клуба хорошие шансы на проход в четвертьфинал. Он также добавил, что это будет непросто, так как против российской команды сложно играть, особенно на ее поле.

– Уверен, что нас ждет отличный матч двух классных команд, – приводят "Известия" слова Мигела. – Логично, что я буду поддерживать испанский клуб и ставлю в этом противостоянии на него. Тем не менее очевидно, что пройти дальше "Валенсии" будет непросто. Против "Краснодара" сложно играть, особенно на его поле. Российская команда выложится по полной и усложнит задачу сопернику. И все же, думаю, у "Валенсии" хорошие шансы на проход в четвертьфинал.

Матч пройдет 7 марта в Валенсии, Испания. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Валенсия – Краснодар

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https://iz.ru/853225/sevastian-terletckii/sezon-korridy-otkryt-krasnodar-i-zenit-proveriat-na-prochnost-ispanskie-kluby-v-lige-evropy

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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