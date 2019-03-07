08:37 | Футбол — Лига Европы

Мигел: "В паре "Зенит" - "Вильярреал" нет фаворита, и шансы 50:50"

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Экс-защитник "Валенсии" Мигел высказался перед первым матчем  1/8 финала Лиги Европы "Зенит" - "Вильярреал". Он отметил, что в этой паре далеко не все понятно.

– Думаю, в этой паре далеко не все понятно, – приводят "Известия" слова Мигела. – У "Зенита" отличная команда, но, возможно, питерцам будет немного сложнее после паузы в чемпионате. "Вильярреал" не столь хорош в последних матчах, но в целом выглядит не так плохо, как думают многие. Здесь нет фаворита, и шансы 50:50.

Матч пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:55 по московскому времени.

Зенит – Вильярреал

Матч "Зенит" – "Вильярреал" состоится 7 марта, начало – в 20.55 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/853225/sevastian-terletckii/sezon-korridy-otkryt-krasnodar-i-zenit-proveriat-na-prochnost-ispanskie-kluby-v-lige-evropy

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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