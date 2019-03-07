Мигел: "В паре "Зенит" - "Вильярреал" нет фаворита, и шансы 50:50"

Экс-защитник "Валенсии" Мигел высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" - "Вильярреал". Он отметил, что в этой паре далеко не все понятно.

– Думаю, в этой паре далеко не все понятно, – приводят "Известия" слова Мигела. – У "Зенита" отличная команда, но, возможно, питерцам будет немного сложнее после паузы в чемпионате. "Вильярреал" не столь хорош в последних матчах, но в целом выглядит не так плохо, как думают многие. Здесь нет фаворита, и шансы 50:50.

Матч пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:55 по московскому времени.

Матч "Зенит" – "Вильярреал" состоится 7 марта, начало – в 20.55 по московскому времени.