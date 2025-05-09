Маунт: «Едем в Бильбао и хотим победить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт после победы над «Атлетиком» (4:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы поделился эмоциями от дубля на «Олд Траффорд».

«Мои первые голы на «Олд Траффорд»... особенный вечер. Мы едем в Бильбао и хотим победить. Было трудно с тех пор, как я перешел в «МЮ», но сохранял позитивный настрой и знал, что что-то хорошее произойдет», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Маунта.

«Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2025 сыграет против «Тоттенхэма» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.