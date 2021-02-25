Мерет считает, что «Наполи» в матче с «Гранадой» должен повторить игру, которую показал против «Ювентуса»

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Гранады» (0:2 — первая встреча).

«Нам потребуются внимание и решимость как в атаке, так и в защите, потому что пропущенные голы могут поставить под угрозу нашу задачу. Мы должны повторить игру, которую показали в матче против «Ювентуса». Мы работаем над тем, чтобы иметь правильный настрой и показать нашу игру наилучшим образом», — приводит слова Мерета официальный сайт клуба.