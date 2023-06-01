Мендилибар стал самым возрастным тренером — победителем Лиги Европы

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар стал самым возрастным тренером — победителем Лиги Европы. В среду, 31 мая, его команда обыграла «Рому» (1:1, пен. — 4:1) в финале.

На момент финала против римлян Мендилибару было 62 года 78 дней, что стало рекордом.

Ранее рекордсменом был Маурицио Сарри, который в возрасте 60 лет 139 дней в 2019 году выиграл Лигу Европы с «Челси».

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.