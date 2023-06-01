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Сегодня, 04:35

Мендилибар стал самым возрастным тренером — победителем Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосе Луис Мендилибар.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар стал самым возрастным тренером — победителем Лиги Европы. В среду, 31 мая, его команда обыграла «Рому» (1:1, пен. — 4:1) в финале.

На момент финала против римлян Мендилибару было 62 года 78 дней, что стало рекордом.

Ранее рекордсменом был Маурицио Сарри, который в возрасте 60 лет 139 дней в 2019 году выиграл Лигу Европы с «Челси».

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:1. Радость испанцев. Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
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Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
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