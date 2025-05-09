Футбол
Лига Европы
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига Европы

9 мая, 21:50

Мэддисон — о пропуске финале Лиги Европы: «Абсолютное опустошение»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал свою травму, из-за которой он пропустит финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Опустошение. Просто абсолютное опустошение. Мы нацелились на финал еврокубка в Бильбао с первого дня этой кампании. Поэтому смириться с тем, что я не смогу выйти на поле вместе с ребятами, очень тяжело. Травмы — это просто часть этой игры, которая порой бывает такой жестокой. Но я искренне верю, что эта ночь может стать особенной для моего футбольного клуба. Приближается 21-е число. Все вместе!» — написал Мэддисон в соцсети.

28-летний футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Буде-Глимт» (3:1) и был заменен на 65-й минуте встречи.

Решающий матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны с газом
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Посол России раскритиковал Польшу за бездоказательные обвинения РФ в диверсиях
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — с трофеем, «Манчестер Юнайтед» — без Лиги чемпионов
Моуринью: «Я разрывался в финале Лиги Европы между «МЮ» и «Тоттенхэмом»
Аморим — о работе в «Манчестер Юнайтед»: «Самое тяжелое время в моей карьере»
Постекоглу прокомментировал свое будущее после финала Лиги Европы
Постекоглу: «Третий сезон всегда лучше второго»
Сон Хын Мин: «Я так горжусь этим составом «Тоттенхэма»
Более 200 тысяч болельщиков посетили парад «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафанов — о курьезном голе «Тоттенхэма»: «Нельзя назвать это ошибкой Хайкина»

Постекоглу: «Победа в финале Лиги Европы изменит представление о «Тоттенхэме»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости