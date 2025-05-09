Мэддисон — о пропуске финале Лиги Европы: «Абсолютное опустошение»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон прокомментировал свою травму, из-за которой он пропустит финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Опустошение. Просто абсолютное опустошение. Мы нацелились на финал еврокубка в Бильбао с первого дня этой кампании. Поэтому смириться с тем, что я не смогу выйти на поле вместе с ребятами, очень тяжело. Травмы — это просто часть этой игры, которая порой бывает такой жестокой. Но я искренне верю, что эта ночь может стать особенной для моего футбольного клуба. Приближается 21-е число. Все вместе!» — написал Мэддисон в соцсети.

28-летний футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Буде-Глимт» (3:1) и был заменен на 65-й минуте встречи.

Решающий матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.