Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон не сыграет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Славии» из-за травмы, сообщает 24 февраля Sky Sports. Футболист получил повреждение бедра.

Игрок травмировался в предыдущем матче премьер-лиги против «Астон Виллы» (2:1). О сроках восстановления информации пока нет. Операция, скорее всего, не понадобится.

Матч «Лестер» — «Славия» начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (0:0).