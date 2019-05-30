Маурицио Сарри: "С уважением отношусь к решению Азара покинуть "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри​ после победы в финале Лиги Европы признался, что с уважением относится к желанию Эдена Азара​ сменить клуб. По информации СМИ, "Реал" хочет заполучить бельгийца.

– Азар – восхитительный футболист, – цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. – Мне потребовалось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это потрясающий парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и с уважением отношусь к его решению.

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