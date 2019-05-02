Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о травме защитника Антонио Рюдигера. Немец получил повреждение в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед"​ (1:1).

– Мы старались дотянуть до конца сезона, но травма нас все равно настигла. У него были проблемы с мениском. Ему не повезло, – приводил слова Сарри пресс-служба УЕФА. – Рюдигер выбыл как минимум на три месяца. Я разговаривал с ним, и он расстроен. Когда у тебя серьезная травма, это всегда сложно. Он очень силен и вернется еще более сильным.

На тренировке мы пробовали Аспиликуэту как центрального защитника на случай, если ему придется закрывать эту зону. Это нормальная ситуация, такое случается. Мы провели много матчей и прежде травмы нас избегали.

Сегодня, 2 мая, "Челси" встретится с "Айнтрахтом" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Начало – в 22.00 по московскому времени.