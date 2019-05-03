Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после ничьей с "Айнтрахтом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) объяснил, почему нападающий Эден Азар начал игру на скамейке запасных. Бельгиец вышел на поле на 61-й минуте, заменив Виллиана.

- Кажется, это был его 59-й матч в сезоне, плюс он провел 8 игр за национальную сборную. Невозможно сыграть 70 или 75 матчей за сезон, - цитирует пресс-служба клуба Сарри. - Иногда Азару, как и любому другому игроку, требуется передышка. Это была основная причина. Кроме того, Эден может изменить ход матча, выйдя на замену. Я предпочел выпустить в старте Виллиана и оставить возможность усилить игру с выходом Азара на последние 30 минут.

Я сказал об этом перед матчем. Обычно я не разговариваю перед началом встречи с игроками, которые останутся в запасе. Эден, возможно, лучший наш футболист, но он такой же игрок, как и все, поэтому я не вижу смысла делать исключения. Он был в раздевалке, находился в отличном настроении и принял это решение абсолютно нормально. Он прекрасно понимает, что ему тоже иногда требуется отдых.