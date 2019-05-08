Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о травме полузащитника Н'Голо Канте, которую он получил в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (3:0). Ранее сообщалось, что у 28-летнего француза травма задней поверхности бедра.

– Канте нуждается в отдыхе, он пропустит пару недель. Мы надеемся, что он будет готов к финальному матчу Лиги Европы​, если мы туда пройдем, – цитирует Сарри пресс-служба лондонского клуба.

Ответный матч Лиги Европы "Челси" – "Айнтрахт" пройдет сегодня, 8 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Первая полуфинальная встреча завершилась вничью – 1:1.