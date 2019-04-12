Маурицио Сарри: "Доволен как результатом, так и игрой "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри - о матче со "Славией" (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы.

- Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать, – цитирует специалиста официальный сайт клуба. – Сегодня нам удалось справиться с трудностями по ходу матча и одержать победу, что не всегда получалось до этого. Раньше, оказываясь в сложной ситуации, мы незамедлительно пропускали. Сегодня мы смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности.Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжелый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому мы знали, что сегодня столкнемся с трудностями. Мы уверенно справились с атаками соперника и во втором тайме сумели сыграть лучше. Теперь мы должны быть готовы к сложной ответной игре. Наш оппонент очень опасен на выезде, как против "Генка". Нам необходимо быть предельно осторожными.

Ответная игра состоится 18 апреля.

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