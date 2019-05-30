Маурицио Сарри: "Для "Челси" это был 64-й матч в сезоне, но команда показала хорошую игру"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри​ после победы в финале Лиги Европы отметил, что игра получилась сложной из-за усталости. По его мнению, "синие" показали хорошую игру против соперника, который умеет опасно контратаковать.

- Первый тайм был сложным, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с "Арсеналом", который очень опасно контратакует.

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