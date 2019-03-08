Маурицио Сарри: "Челси" мог забить больше "Динамо"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над киевским "Динамо"​ в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0) отметил, что "синие" могли забить больше. Также он отметил, что команде стоит сохранять бдительность перед ответной встречей.

- Мы могли забить больше, особенно в первом тайме, но результат все равно хороший, - цитирует официальный сайт УЕФА Сарри. - Мы смогли не пропустить на своем поле, что очень важно в этом турнире. Несмотря на крупную победу, мы должны поехать в Киев с максимальным уровнем сосредоточенности.

Надо сохранять бдительность и не расслабляться. Если ты пропускаешь в ответной встрече, то рискуешь попасть в психологическую яму. Мы должны поехать в Киев с высоким уровнем концентрации.