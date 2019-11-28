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Матвеев считает, что «Краснодар» показал качественный футбол в матче с «Базелем»

28 ноября 2019, 22:10
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Базеля» (1:0). Он считает, что его команда показала качественный футбол.

— Мы рады победе, рады, что первый тайм был полностью за нами, показали качественный футбол, — цитирует Матвеева ТАСС. — Рады, что при такой игре мы заработали свои моменты и реализовали их. Мы говорили перед матчем, что в Базеле мы имели четыре-пять моментов, но не реализовали, сегодня игра показала, что тот матч должен быть таким. Разница в нереализации своих моментов. С Газинским все нормально, мы держали с Юрием связь, понимали, что он может не сыграть весь матч, он только набирает форму. Когда он сказал, что уже пора, мы сделали эту замену. 80 минут в таком матче — это хороший результат. В будущем он будет приносить нам большую пользу.

«Краснодар» набрал девять очков и на данный момент занимает третье место в группе С.

Краснодар — Базель

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7223729

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