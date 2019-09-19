Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение в матче первого тура группового турнира Лиги Европы от «Базеля» (0:5).

— Очень плохое для нас начало, — приводит ТАСС слова Матвеев. — Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя. Это же «Базель», который постоянно играет в еврокубках. Сейчас главное — переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А «Базель» нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось.

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