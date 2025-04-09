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9 апреля 2025, 17:32

Матич назвал Онана одним из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев

Полузащитник «Лиона» Неманья Матич, ранее выступавший в «Манчестер Юнайтед», жестко раскритиковал вратаря «манкунианцев» Андре Онана.

Ранее камерунец заявил, что «МЮ» намного лучше «Лиона». Клубы встретятся в 1/4 финала Лиги Европы.

«Если бы Давид Де Хеа, Петер Шмейхель или Эдвин ван дер Сар сказали такое, я бы усомнился в себе, но если ты статистически являешься одним из худших вратарей в современной истории «Манчестер Юнайтед», то должен сначала что-то доказать, прежде чем говорить», — цитирует Матича Sky Sports.

Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля. Начало — в 22.00 мск.

36-летний Матич играл за «МЮ» с 2017 по 2022 год. 29-летний Онана перешел в английский клуб из «Интера» в 2023-м.

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Андре Онана
Неманья Матич
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ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
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