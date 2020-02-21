Матиас Весино: «Интер» хочет вернуться на победный путь в чемпионате Италии»

Полузащитник «Интера» Матиас Весино прокомментировал выездную победу над «Лудогорцем» (2:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Миланцы забили два мяча во втором тайме.

— В первом тайме не было достаточной интенсивности, не только в прессинге, но и при перестроении в защите, — приводит слова хавбека Football Italia. — Мы повысили темп после перерыва и забили два гола. Приехали сюда в поисках важного результата перед ответным матчем.

Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче, потому что после двух поражений мы хотим вернуться на победный путь в чемпионате Италии.

Лудогорец — Интер