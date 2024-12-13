Выдра: «Немного разочарованы, потому что «Виктория» была близка к тому, чтобы набрать очко»

Нападающий «Виктории» Матей Выдра прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре Лиги Европы.

«Мы немного разочарованы, потому что были близки к тому, чтобы набрать очко. Но тяжелая игра — это заслуга «Манчестер Юнайтед». Мы ждали момента и забили гол, но этого оказалось недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Выдру.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.