Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:33

Выдра: «Немного разочарованы, потому что «Виктория» была близка к тому, чтобы набрать очко»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Виктории» Матей Выдра прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре Лиги Европы.

«Мы немного разочарованы, потому что были близки к тому, чтобы набрать очко. Но тяжелая игра — это заслуга «Манчестер Юнайтед». Мы ждали момента и забили гол, но этого оказалось недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Выдру.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.

Расмус Хейлунн и&nbsp;Мануэль Угарте празднуют гол. Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте
Матей Выдра
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Генсек НАТО Рютте назвал число погибших в ходе конфликта на Украине
Популярное видео
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хейлунн: «Приятно забить два гола, но еще больше я рад победе «МЮ»

«Рома» — «Брага»: видеообзор матча Лиги Европы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости