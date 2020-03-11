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Матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» перенесены

18:23
Матчи «Рома» — «Севилья» и «Интер» — «Хетафе» перенесены. Фото uefa.com
Матчи «Рома» — «Севилья» и «Интер» — «Хетафе» перенесены. Фото uefa.com
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Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома», а также «Интер» — «Хетафе» не состоятся, информирует сайт УЕФА. Игры должны были пройти завтра в Испании и Италии соответственно.

Ранее власти Италии и Испании приняли решение об отмене спортивных мероприятий в этом месяце из-за распространения коронавируса.

Авиасообщение между этими странами отменено на неопределенный срок, а для прибытия в Испанию нужно было получить специальное разрешение от властей обеих стран.

Как отмечается, дальнейшее решение касаемо этих матчей будет принято позже.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом составляет 113 тысяч человек, из которых погибли 4 тысячи.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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