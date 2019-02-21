Матч "Зенит" - "Фенербахче" пройдет под закрытой крышей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" пройдет на стадионе "Газпром Арена" при закрытой крыше. По прогнозу погоды сегодня вечером температура в Санкт-Петербурге опустится до -9 градусов, осадков не ожидается.

Первую игру в Стамбуле "Фенербахче" выиграл со счетом 1:0.

"Зенит" - "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (время московское)