Матч "Зенит" - "Фенербахче" пройдет под закрытой крышей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" пройдет на стадионе "Газпром Арена" при закрытой крыше. По прогнозу погоды сегодня вечером температура в Санкт-Петербурге опустится до -9 градусов, осадков не ожидается.
Первую игру в Стамбуле "Фенербахче" выиграл со счетом 1:0.
Сегодня я буду закрыта. #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/YhllVbG4k2– Крыша "Газпром Арены" (@SpbRoof) 21 февраля 2019 г.
"Зенит" - "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (время московское)
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