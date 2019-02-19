Матч "Зенит" - "Фенербахче" обслужат английские арбитры

Назначены арбитры на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче".

Встречу будет судить британская бригада во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, судьи за воротами - Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный - Иэн Хуссин.

В 2017 году Оливер судил игру "Андерлехт" - "Зенит" (2:0).

В первом матче петербуржцы уступили "Фенербахче" 0:1, ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.