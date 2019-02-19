13:39 | Футбол — Лига Европы

Матч "Зенит" - "Фенербахче" обслужат английские арбитры

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Назначены арбитры на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче".

Встречу будет судить британская бригада во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, судьи за воротами - Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный - Иэн Хуссин

В 2017 году Оливер судил игру "Андерлехт" - "Зенит" (2:0).

В первом матче петербуржцы уступили "Фенербахче" 0:1, ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.

Зенит - Фенербахче

 

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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