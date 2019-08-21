Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Матч ТВ» поставил матч «Брага» — «Спартак» в программу

19:46
Теги:

Телеканал «Матч ТВ» включил в сетку вещания первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» — «Спартак», который состоится в четверг, 22 августа, в Португалии, начало — в 21.35 мск.

Ранее стало известно, что была достигнута договоренность о трансляции между «Матч ТВ» и португальской компании Sport TV. При этом ответная встреча точно будет показана по российскому каналу — красно-белые передали ему права на трансляцию домашних игр в 3-м и 4-м раундах.

Брага — Спартак

Подробности ситуации с показом матча — здесь //
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 15333
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир