Телеканал «Матч ТВ» включил в сетку вещания первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» — «Спартак», который состоится в четверг, 22 августа, в Португалии, начало — в 21.35 мск.

Ранее стало известно, что была достигнута договоренность о трансляции между «Матч ТВ» и португальской компании Sport TV. При этом ответная встреча точно будет показана по российскому каналу — красно-белые передали ему права на трансляцию домашних игр в 3-м и 4-м раундах.

Подробности ситуации с показом матча — здесь //

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