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Матч «Спартака» с «Легией» обслужит бригада судей из Словении

12:53
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» будет судить словенский арбитр Матей Юг. Помогать ему будут соотечественники Матей Жунич и Роберт Вукан, сообщает сайт УЕФА.

ВАР — Хосе Санчес (Испания), АВАР — Рауль Кабаньеро (Испания).

Матч «Легия» — «Спартак» состоится в четверг, 9 декабря. Начало — в 20.45 (мск).

«Спартак» занимает второе место в таблице группы С, набрав в пяти встречах семь очков. Первое место занимает английский «Лестер» (8 очков), третьим идет итальянский «Наполи» (6), четвертую позицию занимает «Легия» (6).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»