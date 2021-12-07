Матч «Спартака» с «Легией» обслужит бригада судей из Словении

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» будет судить словенский арбитр Матей Юг. Помогать ему будут соотечественники Матей Жунич и Роберт Вукан, сообщает сайт УЕФА.

ВАР — Хосе Санчес (Испания), АВАР — Рауль Кабаньеро (Испания).

Матч «Легия» — «Спартак» состоится в четверг, 9 декабря. Начало — в 20.45 (мск).

«Спартак» занимает второе место в таблице группы С, набрав в пяти встречах семь очков. Первое место занимает английский «Лестер» (8 очков), третьим идет итальянский «Наполи» (6), четвертую позицию занимает «Легия» (6).